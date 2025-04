Pierangelo Greco e i dubbi su Antonino Spinalbese

Il comportamento di Antonino non convince Pierangelo: educato sì, ma anche calcolatore

Nuove osservazioni nella Casa delle Coppie e al centro del dibattito finisce Antonino. Pierangelo non ha dubbi: “Tra tutti è quello che sa giocare di più". Secondo lui, dietro i modi garbati e controllati, si nasconde una strategia ben precisa. Se da un lato il ragazzo percepisce il resto delle coppie come vere, su Antonino nutre dei dubbi.

Benedicta è d’accordo e allarga il discorso anche a Manila considerata, al pari di Antonino, un'abile giocatrice. "Non si espone" commenta netta l'attrice, ma Pierangelo la trova comunque più spontanea dell'hair stylist.

Brigitta prova a mediare: a lei Antonino piace, lo trova intelligente. Forse, il suo atteggiamento è dovuto anche alla sua vanità. Un’analisi che Pierangelo conferma a metà: lo trova sicuramente educato e piacevole, ma troppo giocatore.

Per concludere, Benedicta sposta l’attenzione sui fratelli Mileto: secondo lei non si espongono e non si fanno conoscere davvero.

Tra chi gioca in silenzio e chi gioca troppo, il clima si sta facendo caldo all'interno di The Couple - Una vittoria per due. E la prossima Nomination promette scintille.