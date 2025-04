Manila Nazzaro e Lucia Testa, emozioni in crescendo: il legame si fa più forte

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Che tra Lucia e Manila stesse nascendo una bella amicizia era già nell’aria: le due donne, pur essendo avversarie nel gioco, si sono trovate subito e, anche durante la prova delle domande scomode, hanno ammesso di provare una profonda stima l’una per l’altra.

Le feste sono passate, e nella Casa delle Coppie il tempo per riflettere non manca mai. In giardino si parla di università e di gestione del tempo. Manila, un po’ più adulta rispetto a Lucia, le dà qualche consiglio.

Secondo lei, il tempo vola in un attimo, motivo per cui un’esperienza come quella di The Couple - Una Vittoria per Due offre l’occasione per fermarsi e riflettere meglio su tutto ciò che li aspetta fuori. Le due ragazze, commosse, si stringono in un abbraccio profondo, rafforzando il loro legame.

Manila la invita a riflettere: “Pensa un attimo a te, alle cose che vuoi tu, perché il tempo non ti torna più indietro. Tutto quello che vuoi fare, devi farlo subito”. Secondo la showgirl, questa consapevolezza le dà forza.

Poi racconta che, quando l’ha incontrata per la prima volta, ha subito colto la sua anima attraverso gli occhi: “Nessuno ti ha letto come ti ho letto io”, afferma, spiegando che, pur avendo due storie diverse, sentono di avere “troppe cose in comune”.

Lucia la ringrazia a bassa voce mentre si asciuga le lacrime. Manila le ribadisce che sarà al suo fianco anche fuori da quest'esperienza.

Tra le coppie, dunque, non c’è solo competizione: in questo gioco nascono anche rapporti umani profondi e amicizie sincere.