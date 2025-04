Benedicta Boccoli provoca, Antonino Spinalbese sdrammatizza: coppie a confronto

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

In The Couple - Una Vittoria per Due vige l’armonia tra le coppie, che riescono a convivere senza troppi scontri evidenti nonostante la caccia al milione.

In un momento di confidenza attorno al tavolo, tra Antonino e le sorelle Boccoli, Irma invita Benedicta a raccontare la percezione che aveva avuto nei giorni precedenti.

“Tra due persone ho sentito delle insofferenze strane” specifica Benedicta, che poi, con tono scherzoso, prende una posizione: “però sono ancora muta".

Antonino dice la sua: “Io, che mi accorgo di tutto, penso che lei stia solo aspettando il momento giusto. Anche se, per me, è sbagliato".

La sorella maggiore delle Boccoli svela il suo piano per movimentare un po’ la situazione tra le coppie: “Io voglio entrare e dire una cosa negativa su tutti” come se stesse spuntando una lista della spesa.

L’hair stylist, però, non riesce a prenderla del tutto sul serio: “Tu sei una che stuzzica, ma in realtà vuoi solo giocare. Non si avverte cattiveria". Per Antonino, le sue sarebbero provocazioni destinate più a far ridere che a ferire. Poi, sempre autocritico e predisposto al dialogo, prova ad accontentare Benedicta invitandola a dirgli qualcosa di cattivo che possa ferirlo.

“Te le ho già dette” risponde lei, ricordando di averlo definito “moscione”, riferendosi al suo temperamento calmo e riflessivo, ed anche furbo.

“Non mi hai ferito, mi hai fatto un complimento” chiarisce subito il ragazzo.

Allora Benedicta aggiunge che Antonino è un po’ egocentrico e parla tanto. Un po’ come lei, in realtà, almeno secondo Laura, facendo notare che l’aveva definita “pesante”.

“Siamo due pesantoni” scherza Benedicta riferendosi ad Antonino, aggiungendo con una punta di autoironia: “sarò un po' più intelligente che pesantona”.

Ma a chi si riferiva realmente Benedicta quando parlava di malumori?