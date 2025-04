L'opinione di Laura Maddaloni sul comportamento delle sorelle Testa

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

In giardino, Laura si siede con Pierangelo e Jasmine e torna a riflettere su quanto accaduto con le sorelle Testa. Racconta di aver discusso apertamente con Giorgia, distinguendo chiaramente tra rapporto personale e gioco: un confronto costruttivo che ha portato a scelte condivise e consapevoli.

Secondo Laura, Giorgia si è trovata in mezzo a dinamiche che non le appartengono, coinvolta nelle strategie di Irma e Lucia che, secondo lei, starebbero usando delle tattiche poco trasparenti.

Laura difende il suo modo di essere: diretta, coerente, sincera. Non si finge amica di tutti, sebbene non levi mai il saluto o l'aiuto a nessuno, e quando non ha nulla da dire preferisce rimanere in silenzio.

Pierangelo si dice deluso a livello umano, più che di gioco. Avrebbe voluto portare certe persone a cena, fuori dal contesto televisivo. Invece adesso non riesce più a fidarsi. Laura comprende perfettamente, ma ormai l'età l'ha resa un po' disincantata. Osserva bene, si guarda le spalle e si sente perfettamente in grado di distinguere chi gioca da chi si lascia condizionare.

La donna è contenta di aver fatto ragionare Giorgia che, in autonomia, ha deciso di votare Antonino e Andrea.

Poi, Jasmine confessa tutta la stima che nutre per Laura: è una persona che le ispira fiducia e di cui ammira il carattere diretto. I complimenti lusingano Laura che spera di aver trasmesso i suoi valori anche alle sue figlie.

Il dialogo prosegue, si toccano argomenti più personali. Si tratta di una conversazione intima, fatta di sguardi, parole sincere e qualche ferita ancora aperta. Ma anche di consapevolezze che, in questo gioco e nella vita, fanno la differenza.