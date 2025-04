L'amicizia nata tra Manila Nazzaro e Thais Wiggers

Manila prova una grande stima nei confronti della brasiliana e la riconosce come un'amica ideale

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Manila, nel corso delle settimane, ha stretto un buon rapporto con tutte le coppie in gioco, diventando un punto di riferimento per i suoi compagni.

Chiacchierando con Benedicta, però, le rivela a sorpresa chi è la persona che più l’ha colpita positivamente: “Thais è l’amica che vorrei avere”, spiega, raccontando di come la ragazza le ricordi molto le sue amiche di sempre per diverse caratteristiche: “è profonda, simpatica e ironica, una persona con cui puoi fermarti a parlare”.

Aggiunge anche altri commenti positivi: “è leggera, ma nel modo giusto”, un equilibrio che la porta a fidarsi di lei: “Quando la leggerezza è misurata, io mi fido e mi lascio trascinare”.

Proprio in quel momento, nella sala da pranzo, arriva la diretta interessata che, scherzando con le compagne di avventura, commenta una padella appena lavata da Stefano, proponendo di sottoporla al “controllo qualità” della moglie, ormai regina indiscussa della cucina.

Benedicta ironizza: “Stavamo parlando male di te!”.

Thais si avvicina affettuosamente a Manila, dandole dei baci sulla testa. La showgirl confida un suo desiderio: “Se potessi tornare indietro, vorrei recuperare più giorni con Thais”.

L’affetto e la stima sono reciproci: per Thais, lei e Manila si somigliano molto.

Se potesse scegliere una nuova compagna all’interno di The Couple - Una Vittoria per Due, Manila non avrebbe dubbi: sceglierebbe proprio Thais, senza nasconderlo.

Benedicta comprende la sua scelta e, riportando il discorso sul gioco, riconosce la bravura della brasiliana nelle prove, dove si distingue per concentrazione e determinazione.

Manila, però, andrebbe oltre: la sceglierebbe soprattutto per la loro affinità caratteriale.