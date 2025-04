L'affinità di Manila Nazzaro con le donne della Casa delle Coppie

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

A The Couple - Una vittoria per due, l'amicizia si intreccia assieme al gioco. Le otto coppie non solo hanno il compito di essere performanti durante le prove, ma devono riuscire a convivere pacificamente.

Manila, chiacchierando con Brigitta, ammette di aver legato con tutti e di aver conversato un po' con ogni concorrente. Le uniche persone con cui non riesce a entrare in empatia sono i quattro ragazzi. Di Antonino non sa nulla se non quello che riportano i giornali, con Andrea ha parlato solamente dei figli e con i fratelli Mileto non ha mai approfondito alcun discorso.

La ex miss si trova a proprio agio con le donne, con le quali riesce a creare una connessione profonda. Le chiacchiere le vengono fuori in maniera naturale.

Le storie delle sue compagne la colpiscono di più e, attraverso un lavoro di immedesimazione, si sente maggiormente coinvolta. Con gli uomini, invece, non è propensa a indagare.

"Siamo due mondi totalmente diversi" commenta Brigitta che, al contempo, difende Antonino, rimarcando la sua parte femminile.

Manila concorda, l'hair stylist ha una sensibilità artistica da donna ma non è comunque riuscita a legare con lui perché troppo ermetico.

La concorrente coglie l'occasione per parlare del suo compagno di squadra, il marito Stefano. Per lei, è un uomo meraviglioso, in grado di adattarsi a ogni contesto e sempre pronto a chiacchierare con tutti. In sua compagnia, Manila non si è mai sentita in imbarazzo.

Brigitta ascolta e si augura di poter chiacchierare con lei, un giorno, anche fuori dalla Casa delle Coppie.