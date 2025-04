Pierangelo Greco, Jasmine Carrisi e Laura Maddaloni: il valore dell'amicizia

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

The Couple - Una Vittoria per Due non è solo un gioco, ma anche uno spaccato di vita, in cui si intrecciano rapporti autentici. Tra tutte le coppie in gioco spicca il legame tra Pierangelo, Jasmine e Laura: tre persone con personalità così diverse, eppure così simili. L’affetto che li unisce è evidente: qualora i pugliesi dovessero lasciare il gioco, affiderebbero una delle loro chiavi proprio a Laura e a Giorgia per via del loro rapporto speciale con la napoletana.

È proprio sul tema dell’amicizia che i tre si confrontano durante questo pomeriggio di domenica, con Laura che domanda a Pierangelo se sappia cosa sia davvero l’amicizia.

Il ragazzo, perplesso, ammette: “Poco”, venendo subito ripreso scherzosamente da Jasmine, che si sente indirettamente chiamata in causa.

Pierangelo allora chiarisce il suo pensiero: “Ne ho due, non di più”, includendo ovviamente anche la sua compagna di squadra.

Secondo Laura, si tratta di una fortuna: meglio pochi ma buoni. Anche lei ammette di avere poche amicizie, ma per scelta.

Poi paragona l’amore all’amicizia: “Per me l’amore arriva una sola volta. Come l’amicizia. Io l’ho provata. Ma poi mi sono chiusa. È come se ci fosse una barriera”.

Anche Pierangelo racconta di aver subito delusioni in amicizia, tanto da chiudersi: per lui, un tradimento da parte di un amico fa più male di uno in amore. Laura si trova pienamente d’accordo.

In un gioco dove contano strategie e alleanze, a emergere sono i legami sinceri tra le coppie.