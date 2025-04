Irma Testa preoccupata per la sorella: il distacco da casa pesa sempre di più

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Durante la notte, il sonno di alcune coppie è stato disturbato dalle risate rumorose di Elena e Thais. Anche Lucia ha passato una notte insonne, ma per motivi diversi rispetto a Manila o Giorgia.

Irma, durante la colazione insieme alle sorelle Boccoli, Laura ed Elena, racconta che la sorella non è riuscita a prendere sonno facilmente a causa di diversi pensieri.

“Mia sorella non è mai uscita di casa”, spiega la pugile, sottolineando come Lucia non sia mai stata lontana più di due giorni. Secondo Irma, a pesarle di più è la mancanza degli affetti familiari: Lucia, donna forte e punto di riferimento per i suoi cari, vivendo l’esperienza di The Couple – Una Vittoria per Due avrebbe temporaneamente messo in pausa questa sua responsabilità. Una pausa che, però, rischia di farla sentire in colpa.

Laura ha le idee chiare: “Le fa solo male questo carico. Dovrebbe staccare”. Irma aggiunge che Lucia si sente molto utile occupandosi degli altri, riuscendo spesso a risolvere numerose situazioni. Benedicta e Laura concordano sull’importanza dei ruoli, ma sottolineano anche come, a volte, possano diventare dei limiti. Irma non nasconde il desiderio di averla con sé ad Assisi.

Per Brigitta, il tempo di riflessione che Lucia sta vivendo sarà fondamentale per aiutarla a capire cosa vorrà davvero per il suo futuro. “Le fa benissimo, io sono felicissima”, conclude Irma, confidando che questa esperienza possa essere per Lucia l’inizio di una nuova consapevolezza.