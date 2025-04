Critiche condivise per Elena Barolo da parte di alcune concorrenti

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Pare che la scorsa notte, nella Casa delle Coppie, il sonno dei concorrenti sia stato disturbato da qualcosa. O, forse, sarebbe meglio dire: da qualcuno. È questo il primo argomento di conversazione, la mattina successiva, per alcuni di loro, riuniti a tavola per la colazione.

Manila, ancora infastidita, non nasconde il suo malumore per le urla sentite mentre cercava di riposare alla vigilia della terza puntata: “Una sera sì, due sere sì, ma alla terza diventa anche pesante”, ammette senza peli sulla lingua, ormai arrivata al limite della sopportazione. Riferendosi a Elena, una delle principali “colpevoli” delle risate notturne, precisa: “Anche perché non è che ridi, urli ridendo, che è una cosa diversa”.

Anche Giorgia si mostra infastidita dai continui schiamazzi e non lo nasconde.

Trovando l’appoggio di Manila, Brigitta rincara la dose: “Un po’ ci fa, un po’ ci è”, scherzando poi: “Però deve trovare le chiuse”.

Quando Elena arriva in sala, viene subito avvisata da Benedicta – con la consueta schiettezza – che si sta parlando delle sue “gesta” notturne, chiedendole spiegazioni: “Pare che ridevate, non dormivate”, sottolinea.

“Io e Thais? Noo. Ma noi ridiamo sempre”, si giustifica Elena, tentando di minimizzare e smorzare i toni.

Ma ormai, tra risate e malumori, in The Couple - Una Vittoria per Due il clima sembra sempre più vivace… e insonne.