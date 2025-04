Sfide, strategie e la prima eliminazione: il gioco si accende a The Couple

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Stasera, lunedì 28 aprile, nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5 con The Couple – Una Vittoria per Due, il reality game condotto da Ilary Blasi, affiancata in studio da Francesca Barra e Luca Tommassini.

Durante la settimana, tra strategie sempre più serrate e nuove dinamiche di gioco, i concorrenti hanno cominciato a delineare simpatie, antipatie, alleanze e divisioni. Ma alcune intese, come quella tra le sorelle Boccoli, hanno già iniziato a scricchiolare, culminando in una dura litigata che ha sorpreso tutti.

Anche stasera il clima sarà rovente: il verdetto del televoto decreterà la prima eliminazione. Chi tra Jasmine e Pierangelo o Thais ed Elena dovrà abbandonare il gioco e rinunciare al sogno del milione di euro? E a chi andranno in eredità le preziose chiavi della coppia eliminata, fondamentali per tentare di aprire la cassaforte?

I concorrenti rimasti dovranno poi affrontare nuovi e avvincenti duelli, prendere decisioni importanti e rimescolare gli equilibri della competizione.

Il gioco entra sempre più nel vivo: chi saprà resistere alla pressione e conquistare un vantaggio decisivo?