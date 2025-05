Indovinelli per disturbare il sonno delle coppie

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Chi ha detto che la notte è fatta per dormire? A The Couple - Una vittoria per due le cose possono cambiare in un attimo! I concorrenti sono chiamati a una nuova sfida che li terrà con un piedi fuori dal letto:

"A breve dovrete confrontarvi con vari personaggi famosi... Quando suonerà la sirena una coppia a vostra scelta si catapulterà di fronte al LED del salotto per indovinare il personaggio "nascosto" nei tre indizi forniti.

Dovrete però dare la risposta in Confessionale.

N.B.: La coppia potrà consultarsi ma NON potrà ricevere alcun suggerimento. Nella busta è contenuta la quantità di risposte corrette che dovrete raggiungere per poter usufruire di un premio molto gustoso!"

La sirena potrà suonare in qualsiasi momento, anche durante le ore più tarde e non presentarsi potrebbe rappresentare penalità e problemi. Il rischio è alto!

La prima coppia a rispondere all'appello è quella formata da Irma e Lucia: tre indizi compaiono sul LED, riguardanti una figura degli anni '80, attiva ancora oggi, molto legata all'"Alba". Le due sorelle corrono in Confessionale, la risposta è facile e viene compresa dal resto delle squadre: Vasco Rossi!

Per le due biondissime Brigitta e Benedicta ci sono indizi molto molto importanti: i concorrenti non possono trattenersi nel leggere del caschetto più famoso d'Italia: Raffaella Carrà!