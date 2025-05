Caccia alla lettera: una nuova sfida per le Coppie

I concorrenti sono chiamati ad affrontare una nuova sfida in piscina

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Il sabato nella Casa di The Couple - Una Vittoria per Due, viene interrotto dall’arrivo di un messaggio che riunisce l’intero gruppo di concorrenti nella zona Living. È Stefano a leggere le istruzioni della nuova sfida da cui sono escluse le coppie scelte da Antonino e Andrea ieri al termine della sfida dei fiammiferi:

“Agire dopo un ragionamento comune è uno dei presupposti di un sano rapporto di coppia.

Oggi vi mettete alla prova per trovare gli elementi mancanti di coppie celebri. Chi riuscirà a farlo nel minor tempo potrà scoprire il vantaggio di gioco scritto nella busta arancione.

A questa prova potranno partecipare solo Antonino e Andrea, Danilo e Fabrizio, Giorgia e Laura, Pierangelo e Jasmine”

Fabrizio è il primo a entrare in acqua, poi è il turno di Giorgia che uscita dal Confessionale sembra abbastanza soddisfatta della sua performance e si confronta con Laura, sua compagna di squadra.

Poco dopo è il turno di Pierangelo, rapido entra in acqua e recupera tre lettere prima di tronare in Confessionale da cui esce sorridente tra i complimenti del resto del gruppo “Bravo Pier, sei stato veloce” commentano insieme Laura e Giorgia.

L’ultimo a entrare in acqua è Andrea che velocemente recupera le tre lettere prima di rientrare in Confessionale.

Danilo commenta in cucina la prova, per lui il più veloce è stato Andrea ma Giorgia non è della stessa opinione “Però è stato più lento a prendere le lettere”. Quale coppia sarà riuscita a battere tutti i record di tempo e a recuperare le iniziali corrette?