Un’amara scoperta per le sorelle Boccoli, Manila e Stefano

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Riuniti in zona Living i concorrenti aspettano l’esito della prova. Tutte le coppie che hanno partecipato sentono di aver dato il meglio, ma la classifica che appare sullo schermo mostra la vittoria netta di Andrea e Antonino che riescono a rispondere correttamente a tutte le domande in poco più di un minuto.

Jasmine e Pierangelo - che si classificano secondi - rimangono delusi, erano quasi riusciti a strappare la vittoria ai compagni “noooo, per pochi secondi” commenta Pierangelo sconsolato. Antonino e Andrea invece soddisfatti si dirigono in Confessionale dove scopriranno il contenuto della busta arancione.

Dopo poco i due concorrenti escono dal Confessionale, Antonino al centro del salotto svela il contenuto della busta al resto del gruppo: “Dovete scegliere due coppie che non potranno ricevere l’eredita della coppia eliminata. Potete indicare al massimo una delle due coppie al televoto”.

“Partendo dal presupposto che le sorelle hanno già tante chiavi abbiano selezionato loro” spiega Antonino indicando come prima coppia da escludere quella delle sorelle Boccoli e come seconda coppia Manila e Stefano. I due concorrenti provano a spiegare il ragionamento fatto in Confessionale indicando le due coppie a cui vorrebbe andassero le chiavi della coppia eliminata in eredita. “abbiamo puntato i fratelli e Laura e Giorgia” spiega l’hairstylist.

La decisione viene accolta dal gruppo positivamente, il ragionamento dei due concorrenti non trova obiezioni. Chi riuscirà ad accaparrarsi l’eredità della coppia eliminata? Per scoprirlo non perdete la puntata di domani in prima serata su Canale 5!