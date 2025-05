Benedicta Boccoli e la passione per il cinema

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

La serata dei concorrenti di The Couple - Una Vittoria per Due, prosegue in giardino tra risate e confidenze. Benedicta torna a parlare della sua carriera costellata di successi e soddisfazioni, ma oltre alla televisione e al teatro la concorrente afferma di voler tentare la strada del cinema.

“Vorrei fare la regia” afferma, spiegando di aver già diretto con successo un paio di cortometraggi “Sono andati molto bene, ho vinto un sacco premi” racconta ai compagni interessati. L’attrice sente di aver maturato l’esperienza e di possedere le capacità necessarie per dirigere un set “ho occhio, gusto e senso della storia, e poi penso di saper lavorare sugli attori” .

“È una bella cosa. Bisogna puntare in alto” la incoraggia Antonino insieme a Brigitta che le si rivolge con affetto “Ce la farai, ne sono certa”.

Benedicta sembra avere le idee chiare, prosegue raccontando un soggetto che ha già in mente “È una bella cosa” interviene ancora Antonino, che sottolinea l’importanza di seguire il proprio istinto. “Mi pacerebbe, sono sicura che mi renderebbe tanto felice” conclude Benedicta. Riuscirà realizzare il suo desiderio?