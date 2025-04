Il toccante ricordo delle sorelle Boccoli per la madre

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Nel giardino della Casa delle Coppie, le sorelle Boccoli si godono la splendida giornata di sole in compagnia di Lucia. La conoscenza tra le coppie in gara prosegue, così come il loro desiderio di raggiungere l’obiettivo finale e conquistare il montepremi di The Couple – Una Vittoria per Due.

Lucia confida di essere spinta da una forte motivazione: vuole acquistare una casa e un ristorante per sua madre. Le sorelle Boccoli, che hanno perso la loro mamma di recente, si commuovono di fronte alle parole della ragazza, sentendosi subito coinvolte emotivamente.

Benedicta la ricorda con affetto: “Lei ha vissuto gli ultimi anni della sua vita felice, in questa casa che è stata la sua rinascita". Brigitta rivela che la perdita è avvenuta a gennaio e che, proprio per questo, non hanno ancora deciso cosa fare della casa della madre.

Parlandone, Benedicta si emoziona e si lascia andare a lacrime liberatorie, accompagnate da una riflessione toccante: “Secondo me è lei che ci ha fatto entrare qui dentro”. Poi, guardando il cielo come se si rivolgesse direttamente a lei, afferma con convinzione: “Sistemiamo un sacco di cose".

Riprendendo le parole di Lucia, aggiunge: “Comprare la casa alla mamma significa sistemare le radici, anche perché loro fanno tanto per noi”, in riferimento ai sacrifici che spesso i genitori affrontano per il bene dei figli.

“Questa sarebbe la mia più grande soddisfazione” confida Lucia. “Perché così sistemi anche te" le risponde Benedicta, trovando pieno accordo nella giovane napoletana.

Un momento carico di emozione, in cui il desiderio di costruire qualcosa per chi si ama diventa forza condivisa e motore per andare avanti.