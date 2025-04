Il dramma della pastiera: uno scherzo dal gusto dolceamaro

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Mattinata amara per Irma, che si sveglia con un solo pensiero: gustarsi finalmente la sua pastiera, preparata con amore, precisione e un pizzico di orgoglio partenopeo. Ma il sogno si infrange al primo sguardo sul vassoio: la pastiera migliore è stata rosicchiata, un’altra è addirittura sparita. È il dramma.

I toni si alzano, le briciole volano. Irma è risentita, mostra indignata il dolce al resto dei compagni. Le dispiace particolarmente perché è stata rovinata la torta esteticamente più bella.

I primi sospettati sono i fratelli Mileto, ma non ci sono prove che possano incastrarli.

Ma la verità, si sa, ha un retrogusto beffardo: è tutto uno scherzo. Le sorelle Boccoli, Antonino, Fabrizio e Danilo, complici e silenziosi, hanno orchestrato il dramma della pastiera, nascondendone una e mangiucchiando l'altra.

Non appena venuta a conoscenza della sparizione della pastiera, Manila, che ha collaborato alla preparazione, va su tutte le furie. Raggiunge i concorrenti in cucina e, con toni decisi e fermi, rimprovera chiunque abbia avuto l'idea di mangiucchiarla.

Per la donna, il gesto corrisponde a una mancanza di rispetto per le tradizioni, ogni striscia della pastiera ha un preciso significato.

Nervosa, Manila scoppia in lacrime e va in giardino, mentre il resto dei compagni la segue.

Una volta fuori, a Benedicta tocca fare un'ammissione di colpa: è stata lei a rosicchiare la pastiera. Ha voluto fare uno scherzo innocente, non poteva immaginare di scatenare una reazione simile.

Manila spiega di esserci rimasta male. Vorrebbe solo un po' di comprensione, per lei la pastiera ha un valore che per gli altri non ha. Non vuole dare lezioni di condivisione, ma all'interno della Casa delle Coppie anche piccoli gesti possono avere un peso enorme.

Irma si unisce al discorso, anche lei è stata ferita dallo scherzo ma forse la sua è stata una reazione istintiva. Magari tra un'ora ci riderà su.

Brigitta si difende dicendo che non tutti sono a conoscenza delle loro tradizioni e del valore che queste abbiano per i vari concorrenti.

Benedicta chiede scusa, ribadisce che è stato solamente un gioco da adolescenti. Le fa male vedere Manila piangere, non pensava di generare in lei un sentimento così forte, ma, allo stesso tempo, la invita a ridimensionare la questione.

L'invito non viene accolto con piacere da Manila, che si sente perfettamente in grado di distinguere una problematica reale da una più frivola. Tuttavia, lei e Irma si erano impegnate per tutto il gruppo, non è stato carino deturpare il loro lavoro.

Brigitta ci tiene a precisare che il lavoro fatto dalle due amiche è stato, comunque, apprezzato, mentre Antonino specifica a Manila: "Nessuno voleva farti stare male".

Dopo un ulteriore scambio di vedute tra Manila e Benedicta, si raggiunge la pace. Benedicta ammette ancora una volta di aver sbagliato, non pensava che il dolce fosse così importante per l'amica.

Il tutto si conclude con una colazione condivisa, a base di pastiera ovviamente! Ci sarà stato qualche dissapore, ma il gusto del dolce è ottimo.