L'amore di Giorgia Villa per il suo fidanzato

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Non solo gioco, a The Couple - Una vittoria per due i concorrenti hanno la possibilità di ripensare anche alle fasi più importanti della propria vita.

Giorgia, parlando con Jasmine e Irma, ricorda le difficoltà passate con il suo fidanzato. Conciliare l'amore con gli allenamenti non è sempre facile, tanto che a un certo punto, Giorgia ha deciso di lasciarlo per dedicarsi solamente alla ginnastica.

La separazione è durata pochissimo, la ginnasta si è subito resa conto di aver sbagliato ed è tornata da lui. Sulle prime, il fidanzato è stato diffidente, si è preso del tempo per riflettere. Dopo, però, ha capito di amarla ed è tornato assieme a lei.

"Sono stata fortunata a trovare una persona così" dice innamorata Giorgia. Immagina il futuro con il suo ragazzo, non concepisce proprio l'idea di trovare un altro uomo con cui condividere la vita.

"Penso che nessun altro mi possa dare quello che mi dà lui" afferma emozionata la ginnasta.

Quando i sentimenti sono così forti, ogni ostacolo si supera. Anche la difficoltà di preparare un'Olimpiade!