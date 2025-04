Il sogno di Lucia e Irma Testa: trasformare il montepremi in un futuro per la loro famiglia

Desideri a confronto in vista del premio in palio, ma Lucia ha le idee chiare: una nuova casa per la sua famiglia e un ristorante per la madre

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Le coppie protagoniste di The Couple - Una Vittoria per Due hanno un unico obiettivo: conquistare il ricco montepremi in palio, pari a un milione di dollari. Le motivazioni che le spingono a partecipare sono molteplici e diverse, così come i sogni che vorrebbero realizzare con quella somma.

Nella zona esterna della Casa delle Coppie, Jasmine e Pierangelo, insieme a Lucia e Irma, condividono i loro desideri e progetti. Lucia racconta di vivere in una casa molto piccola con la sua compagna e quattro gatti: una delle ragioni che la spingono a puntare alla vittoria è proprio quella di potersi permettere una nuova abitazione. “Sistemerei un po’ di cose” confida.

L’hair stylist, incuriosito, chiede cosa farebbe Irma con il premio. Le ragazze rivelano che il primo pensiero andrebbe a una casa per la madre, ma non solo: “Si pensava anche a un ristorante per mamma, per la famiglia, visto che è cuoca”, spiegano, desiderose di ripagarla per i tanti sacrifici fatti in cinquant’anni di duro lavoro.

Pierangelo, invece, confessa che investirebbe il denaro per lanciare un proprio brand di make-up, un progetto che aveva già tentato di avviare in passato.

Jasmine, appassionata di musica, vorrebbe invece investire nella sua carriera artistica: “Io li userei per la musica. Andrei a Los Angeles per seguire corsi, produrre album, imparare a scrivere”.

Il ragazzo riflette sul fatto che, forse, per la sua compagna di avventura la spinta a vincere è ancora più forte, motivata dal desiderio di farcela da sola, senza l’aiuto della famiglia. E aggiunge di ammirare molto questo suo lato: “Quello che dico sempre a tutti è che hai una cultura e un’educazione all’economia altissima”, sottolineando quanto Jasmine sia lontana dal bisogno di ostentare.

Anche lei nutre grande stima per il suo migliore amico, e pensa lo stesso di lui.

Tra sogni, sacrifici e grandi ambizioni, ogni coppia porta con sé una storia unica e un motivo profondo per lottare fino alla fine.