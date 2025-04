THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Cosa c'è di più rassicurante e intimo della propria camera da letto? I fratelli Mileto sembrano essere gelosi della loro alcova e pare apprezzino chi mostra discrezione. Tra questi non ci sono di certo Jasmine e Pierangelo che, stando al racconto dei fratelli, hanno utilizzato la camera gialla senza remore. Avessero almeno rifatto il letto! Stefano ascolta stupito, non riuscendo a trovare la motivazione di questo comportamento da parte dei due amici.

Più tardi, Danilo riprende il discorso con la coppia di Antonino e Andrea. "La nostra camera è occupata" commenta con una nota di sarcasmo. Il ragazzo spiega agli amici che Jasmine e Pierangelo hanno deciso di mettersi nella loro stanza, invece di sostare nella propria. Anche Fabrizio è infastidito, non gli piace che estranei entrino nel suo spazio personale senza chiedere preventivamente il permesso. "Possiamo?" hanno domandato la cantante e il make up artist vedendo Fabrizio entrare. Cosa avrebbe potuto rispondere? Ormai erano lì dentro!

"Se c'è una cosa che fa innervosire Fabrizio..." commenta Danilo "Ci sono riusciti!".

"È il fare senza chiedere" puntualizza Fabrizio, specificando di sentirsi una persona generosa ma, allo stesso tempo, rispettosa.

"Hanno fatto il danno" ironizza Antonino "Se ne pentiranno?" chiede.

I fratelli fanno intuire che potrebbero nominare, senza sensi di colpa, la coppia dei due amici. I due avversari non hanno mai mostrato interesse nei loro confronti e, probabilmente, li nomineranno a loro volta.

Tra chiavi che vanno e vengono, attesissime Nomination e camere condivise non richieste, The Couple - Una vittoria per due si conferma il reality dove niente è mai davvero al sicuro. Nemmeno il letto.