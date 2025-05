I duelli della quarta puntata

Sei coppie si sfidano per accedere alla prova finale e così contendersi la vittoria di puntata

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Il primo duello: "Attenti che cade"

La quarta puntata chiama i concorrenti a rapporto: è tempo di sfidarsi! I duelli di The Couple - Una vittoria per due offriranno alle coppie l'occasione di poter conquistare un posto nella sfida finale, per decretare i vincitori di puntata, che otterranno l'importante immunità.

La prima sfida si basa su calma, pazienza e un pizzico di audacia: tornano le torri di mattoncini e per vincere occorre non farle crollare, ma collezionare il numero maggiore di blocchetti di legno!

Fabrizio e Danilo affronteranno Manila e Stefano e dovranno osservare il tempo alle loro spalle. Due minuti e trenta secondi per provare a passare alla fase successiva. La coppia formata da Stefano e Manila sono calmi e posati, molto concentrati, ticchettato mattoncini per mattoncini. I fratelli, invece, sono proiettati sul numero e agilmente si muovono da un punto all'altro della torre. Chi fra loro riuscirà a collezionare più blocchetti?

Il tempo scade e la coppia vincitrice è quella di Manila e Stefano, anche se la loro torre è crollata all'ultimo istante: 21 blocchetti contro i 20 dei fratelli Mileto. Oltre alla vittoria della sfida, i due sposi ottengono anche la chiave della squadra avversaria arrivando così a tre, mentre Fabrizio e Danilo.

Il secondo duello: "Indovina VIP"

La seconda sfida ha inizio e le protagoniste sono Laura e Giorgia contro Brigitta e Benedicta. Alle due coppie tocca indovinare un VIP attraverso degli indizi. Un pulsate è posto sotto le loro mani, cinque sono le manche e quattro gli indizi. Vince chi totalizza tre manche su cinque.

La prima manche vede apparire degli scarponi da sci, un numero uno e delle carote e Giorgia punta tutto su Sinner, conquistando il primo punto. La seconda manche, invece, sembra mandare in crisi le due coppie: una mela trafitta da una freccia, che ricorda Guglielmo Tell, Ilary Blasi, la cioccolata e una statua di Eros. Dopo un po' di dubbi e tentativi a vuoto, Laura riesce a indovinare e ritratta di Michelle Hunziker.

Si continua con la terza parte e l'inizio coglie allo stomaco con delle orecchiette al sugo, poi spartiti musicali. Il kit d'ufficio porta le due squadre verso l'oblio, ma il ciak aiuta Benedicta: Checco Zalone. La quarta manche trova un'incredibile Laura, con un solo indizio porta la sua squadra alla vittoria, con tre a uno, e sfilano una chiave alle sorelle Boccoli. Nuova situazione chiavi 6 chiavi per Benedicta e Brigitta e 5 per Laura e Giorgia.

Il terzo duello: "La sequenza perfetta"

L'ultimo duello è arrivato e a scontrarsi sono le ultime coppie: Jasmine e Pierangelo e Antonino e Andrea. I due ragazzi vengono convocati nella Stanza delle Scelte e qui devono affrontare la Sequenza Perfetta. Quattro serie di mattonelle colorate e la squadra deve riuscire a metterle in serie. Il tutto nel minor tempo possibile, per un massimo di due minuti e trenta.

Antonino e Andrea provano e riprovano, mattonella dopo mattonella, le prime due serie vanno lisce come l'olio, ma sulla terza l'hair stylist casca e il tempo si esaurisce poco prima di iniziare la quarta. La coppia non completa del tutto la sfida, conquistando 14 mattonelle.

Jasmine e Pierangelo iniziano con la carica, non vogliono andare nuovamente in Nomination. Così, se la ragazza identifica le mattonelle, Pierangelo le sposta velocemente. Forse la fortuna, forse la voglia di riscatto, ma i due ragazzi riescono a terminare le quattro serie, superando la sfida. I due ragazzi ottengono la chiave andando a tre, mentre Antonino e Andrea a zero.

Una sfida spareggio attende chi ha perso i tre round: le sorelle Boccoli, Antonino e Andrea e i fratelli Mileto. Fra loro si nasconde la nuova coppia che abbandonerà il gioco questa sera.