Stefano Oradei cerca un chiarimento con i fratelli Mileto

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Dopo il chiarimento con Antonino, Stefano si ritaglia qualche attimo prima di cena per chiarirsi anche con Fabrizio e Danilo. L'uomo afferma: "Non ho avuto modo durante la puntata, ma volevo chiarire con voi". Il ballerino fa riferimento a quanto avvenuto fra i ragazzi, Antonino e Manila. L'intenzione del concorrente e di non rovinare quanto costruito finora, a causa di incomprensioni e toni errati.

I due fratelli, però, non mostrano né rancore, né esprimono la volontà di prendere le distanze dal ballerino: "Nulla cambierebbe, può succedere qualsiasi cosa, ma con noi le cose non cambiano".

"Voi siete spontanei, genuini, la conversazione con Antonino è andata in maniera differente, ma con voi volevo chiarire" spiega Stefano, facendo riferimento al confronto con l'hair stylist, che non ha risolto molto. Fabrizio e Danilo, però, non vogliono commettere questo errore e i tre sembrano tornare alla pace e all'intesa di sempre.

Gli eventi della terza puntata di The Couple - Una Vittoria per Due continuano a seminare discordie e sfiducia ma queste rappacificazioni sono sincere o frutto di strategie? Le coppie si guardano intorno, sapendo che chiunque è amico, ma è prima nemico. La strada per la cassaforte è disseminata di giochi, chiavi, ma anche alleanze.