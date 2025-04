Stefano Oradei e Antonino Spinalbese: un confronto diretto

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Gli eventi della terza puntata di The Couple - Una Vittoria per Due sembrano continuare a coinvolgere e travolgere le coppie in gioco. Dopo gli scontri tra i concorrenti e le sorelle Testa, dopo i ripensamenti sulle strategie da parte di Giorgia, arriva un confronto fra Stefano e Antonino.

Il ballerino raggiunge l'hair stylist in giardino e qui ha luogo un lungo confronto su quanto accaduto fra Antonino e Manila, ma anche su alcuni commenti del ragazzo nei confronti di Stefano. Il parere di quest'ultimo è che Antonino, talvolta, risulti indifferente e indelicato, utilizza un'ironia inadeguata in certe situazioni. In particolare, il ballerino si riferisce al momento di discussione della reazione di sua moglie allo scherzo della pastiera, ma anche ad alcuni commenti sul racconto della voglia di paternità di Stefano.

Per Antonino, queste, sono questioni che non stanno in piedi: "C'è differenza tra vita e gioco e io non commento la vita" dice infastidito. Il ragazzo spiega, come affermato anche in puntata, di aver trovato esagerata la reazione di Manila allo scherzo, ma anche la narrazione fatta della lavorazione della pastiera. Poi che ci siano delle motivazioni alla sua reazione, che la pastiera fosse collegata ai figli, questo non lo discute, ma può avere un parere: "È stato un suo modo di interpretare una cosa. Il discorso della pastiera l'ho interpretare in un modo che non è piaciuto, come lei ha interpretato il mio buongiorno". Stefano, invece, difende Manila, ma incide ancora sulla sensibilità mancata da parte di Antonino.

Per quanto concerne, invece, la seconda ragione per la quale Stefano cerca un confronto, ossia dei commenti ironici dell'hair stylist al desiderio di paternità del ballerino, per il concorrente non c'è ragione. Lui stesso è padre e non si permetterebbe mai di dire qualcosa a riguardo.

Inoltre, Stefano avrebbe voluto che fosse Antonino a parlargli, a confrontarsi: "Quello che ho visto è stata una sorpresa rispetto a quello che io vedo". L'hair stylist è tranquillo, non c'era granché da chiarire, per lui non c'erano problemi: "Tutto questo lo trovo drammatico". Venirsi incontro, però, potrebbe essere la scelta migliore ed evitare di ingigantire le situazioni.