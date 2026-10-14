My secret Milano: Scalo Porta Romana, la città del futuro

Date uno sguardo ai binari dello Scalo Porta Romana, chiudete gli occhi e provate a immaginare che cosa ci sarà...

Milano non è solo showroom, sfilate e palazzi eleganti. È anche un luogo dove passato e futuro si parlano. Basta visitare i quartieri giusti. Come facciamo in questa nuova puntata di My secret Milano, il format di X-Style scritto e realizzato da Simona Peverelli e Patrizia Piccinini che prova ad andare oltre la città che tutti fotografano, scoprendo le sue storie incredibili.

Questa volta esploriamo la zona che si sviluppa attorno a Scalo Porta Romana, quella dove un tempo c’erano campi e fabbriche, e dove oggi sorgono l’ex Villaggio Olimpico, i palazzi specchiati, i centri d’arte, come Fondazione Prada, e persino un co-working che nasconde un segreto. Così, questa parte a sud della città dall'anima industriale è diventata un polo di sperimentazione per costruire la metropoli del domani.

Ma dove sono finite le ciminiere dell’ex centrale elettrica dove ora sorge la Torre Faro? La risposta la trovate alla fine della puntata, con un piccolo colpo di scena che neanche noi ci aspettavamo.

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