My secret Milano: nascosto tra le colonne di San Lorenzo il primo serial killer della città

Siete scaramantici? Forse non sapete che le Colonne di San Lorenzo non sono 16, come sembra... Perché ce n'è una 17esima nascosta.

Milano non è solo showroom, sfilate e palazzi eleganti. È anche un luogo che nasconde molti segreti, sospesi tra passato e futuro. Basta visitare i quartieri giusti. Come facciamo in questa nuova puntata di My secret Milano, il format di X-Style scritto e realizzato da Simona Peverelli e Patrizia Piccinini che prova ad andare oltre la città che tutti fotografano, scoprendo le sue storie incredibili.

Questa volta esploriamo la zona delle Colonne di San Lorenzo e del Carrobbio, quella delle leggende nere, dei processi e dei misteri irrisolti.

Così scoprirete che, trent'anni prima di Jack lo Squartatore, Milano aveva già il suo assassino seriale, che abitava nel vicolo più stretto della città. E che accanto alla Basilica di San Lorenzo un tempo si nascondeva il percorso del Ponte della Morte: la passerella di legno che i condannati attraversavano prima di raggiungere il patibolo.

Un viaggio nella città oscura per celebrare il 2 novembre.

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