Viola come il mare, il cast della seconda stagione

L'attesa per la seconda stagione di Viola come il mare sta per terminare. Le prime tre nuove puntate della fiction saranno, infatti, disponibili in anteprima assoluta da mercoledì 24 aprile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Da venerdì 3 maggio la serie sarà in onda in prima serata su Canale 5, mentre lo stesso giorno su Mediaset Infinity saranno visibili le ultime tre puntate della seconda stagione. Coprodotta da Rti e LuxVide, con la regia di Alexis Sweet e Laszlo Barbo, i dodici nuovi episodi ruotano attorno alle vicende dei due protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, i quali si sono fatti molto apprezzare durante la stagione d'esordio.

Can Yaman è Francesco Demir

L'attore turco, già celebre per le sue interpretazioni in serie televisive come DayDreamer - Le ali del sogno, Mr. Wrong - Lezioni d'amore e Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, torna a indossare i panni di Francesco Demir, Ispettore capo di polizia. Madre italiana e padre turco, dimostra un talento innato per le indagini, ma allo stesso tempo non è molto incline alle regole e per questo finisce spesso nei guai. Oltre al suo lavoro, Francesco ha anche una grande passione per l'universo femminile, ma non crede nelle relazioni stabili e nel matrimonio, esattamente il contrario di Viola che invece sogna l’amore e cerca il suo "per sempre".

Francesca Chillemi è Viola Vitale

Dopo aver vinto il concorso di Miss Italia a 18 anni, Viola decide di trasferirsi a Palermo per lavorare come giornalista in una piccola ma agguerrita redazione di un giornale online. La giovane è chiamata a gestire il superpotere che le permette di sentire - o meglio vedere - i sentimenti degli altri attraverso la sinestesia e di associare colori specifici alle emozioni delle persone.

I nuovi personaggi di Viola come il mare 2

Accanto ai due protagonisti della serie, però, troviamo numerosi volti nuovi impegnati nel giornale o chiamati a collaborare con Francesco Demir. Il nuovo editore di Sicilia WebNews è il sessantenne Leonardo Piazza, interpretato dall'attore Ninni Bruschetta. Con lui, il giornale subirà alcuni cambiamenti e manterrà solo i giornalisti che l'uomo ritiene meritevoli di fiducia, tra cui la videomaker Tamara interpretata da Chiara Tron. Tra le novità della testata online spiccano Raffaele Noto, il nuovo reporter sportivo interpretato da Lorenzo Scalzo, e nella sezione politica da Maryam Nazari, a cui presta il volto la giovane attrice Virginia Diop.

La direzione del giornale è invece affidata a Vita Stabili (Alice Arcuri), stakanovista e determinata a rendere la redazione un luogo di lavoro accogliente per tutti. Il nuovo PM della procura di Palermo è Matteo Ferrara, una persona lucida e disciplinata, con il fascino della compostezza e di chi sa sempre ciò che vuole. A vestire i suoi panni, l'attore Giovanni Scifoni, già conosciuto dai telespettatori di Canale 5 per aver interpretato Lapo Fineschi nella seconda stagione di Fosca Innocenti. Confermato accanto a Francesco Demir, il fedele assistente Turi D'Agata, che già nella prima stagione di Viola come il mare era interpretato da Giovanni Nasta.

In attesa del secondo capitolo, tutte le puntate della prima stagione di Viola come il mare sono disponibili gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity.

