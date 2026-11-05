Viola come il mare 3, il riassunto e le reazioni alla prima puntata

Nella prima puntata della terza stagione di Viola come il mare, in onda mercoledì 4 novembre in prima serata su Canale 5, Viola entra nella casa che condividerà con Francesco, ma si ritrova nella casa del suo vicino, Massimo.

Al matrimonio del cugino di Ginevra, la fidanzata di Massimo, Viola gli restituisce il cellulare. Durante i festeggiamenti, la sposa Alice D’Amario trova il marito Nicola senza vita. Turi sospetta un omicidio e incontra il nuovo ispettore, Massimo Paternò.

Leonardo rivela a Viola una verità scioccante su Alice, la quale viene anche accusata dell’omicidio di Nicola.

Pochi giorni prima di sposarsi con Viola, Francesco Demir sembra svanito nel nulla. Il giorno del loro matrimonio, lo sposo non si presenta.

Che fine ha fatto Francesco Demir? E chi è Alice? Ha davvero ucciso Nicola? Scoprilo guardando la prima puntata di Viola come il mare 3 su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti e le reazioni degli spettatori su X della prima puntata della serie che vede protagonisti Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao.

La seconda puntata è già disponibile in anteprima su Mediaset Infinity.

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