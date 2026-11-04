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Viola come il mare
SERIE TV05 novembre 2026

Viola come il mare 3, la seconda puntata in streaming

La seconda puntata di Viola come il mare 3 è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity
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La seconda puntata di Viola come il mare 3 è disponibile in anteprima in streaming on demand gratis su Mediaset Infinity e mercoledì 11 novembre in prima serata su Canale 5.

Viola come il mare 3, la trama della seconda puntata

Rodrigo Guirao (Massimo) in una scena di Viola come il mare 3
Rodrigo Guirao (Massimo) in una scena di Viola come il mare 3

Tamara si trova ad aiutare Max nelle indagini sull'omicidio di un uomo, avvenuto davanti alla clinica in cui lavorava, ma non sa bene da dove iniziare.

Viola, invece, cerca a fatica di mettere in pratica i consigli di Max e affrontare la vita con maggiore leggerezza.

Nel frattempo, l'omicidio di una giovane nuotatrice porta Viola a indagare al fianco di Max.

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