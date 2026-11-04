La seconda puntata di Viola come il mare 3 è disponibile in anteprima in streaming on demand gratis su Mediaset Infinity e mercoledì 11 novembre in prima serata su Canale 5.
Tamara si trova ad aiutare Max nelle indagini sull'omicidio di un uomo, avvenuto davanti alla clinica in cui lavorava, ma non sa bene da dove iniziare.
Viola, invece, cerca a fatica di mettere in pratica i consigli di Max e affrontare la vita con maggiore leggerezza.
Nel frattempo, l'omicidio di una giovane nuotatrice porta Viola a indagare al fianco di Max.