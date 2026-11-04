My Sweet Lie, la puntata del 5 novembre in streaming

La puntata integrale di giovedì 5 novembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Sconvolto dall’affidamento temporaneo di Kayra ad Aylin, Nejat decide di fuggire con la figlia e Suna, senza informare la donna.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.