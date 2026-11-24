La puntata integrale di mercoledì 25 novembre della serie turca My Sweet Lie (Benim Tatlı Yalanım) è disponibile su Mediaset Infinity.
La serie turca con Furkan Palali e Asli Bekiroglu viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.
Dopo essersi chiariti sul ricatto di Aylin, Suna e Nejat tornano insieme in segreto.
Nel frattempo, Nejat finge di riavvicinarsi ad Aylin per cercare di estorcerle informazioni e allontanarla definitivamente.
I nuovi episodi di My Sweet Lie vengono pubblicati dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.