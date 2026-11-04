La prima puntata di Viola come il mare 3 è disponibile in streaming on demand gratis su Mediaset Infinity. Cosa succederà nella nuova stagione?

Viola, ancora nella sua Palermo, ha cambiato casa: si è trasferita nel palazzo di Ginevra Attanasio, fidanzata di Massimo Paternò.

Uno scambio di cellulari la porta a conoscere l’uomo a un matrimonio. Poco dopo però, lo sposo viene trovato morto.

La vita di Viola è cambiata molto dopo aver scoperto del legame tra suo padre e Alice e si ritrova inoltre a fare i conti con la presenza di Massimo, il nuovo ispettore, come vicino.

Nel frattempo, la morte di una professoressa spinge Viola a tornare a lavoro, mettendo ancora una volta la sua sinestesia al servizio delle indagini.

In anteprima la seconda puntata in streaming su Mediaset Infinity

Dalla seconda puntata, le puntate di Viola come il mare 3 saranno disponibili in anteprima gratis su Mediaset Infinity, per poi arrivare ogni mercoledì in prima serata su Canale 5.

Qui sotto è possibile guardare in anteprima la seconda puntata.