La prima puntata di Viola come il mare 3 è disponibile in streaming on demand gratis su Mediaset Infinity. Cosa succederà nella nuova stagione?
Ogni mercoledì, Viola come il mare 3 va in onda in prima serata su Canale 5.
Viola, ancora nella sua Palermo, ha cambiato casa: si è trasferita nel palazzo di Ginevra Attanasio, fidanzata di Massimo Paternò.
Uno scambio di cellulari la porta a conoscere l’uomo a un matrimonio. Poco dopo però, lo sposo viene trovato morto.
La vita di Viola è cambiata molto dopo aver scoperto del legame tra suo padre e Alice e si ritrova inoltre a fare i conti con la presenza di Massimo, il nuovo ispettore, come vicino.
Nel frattempo, la morte di una professoressa spinge Viola a tornare a lavoro, mettendo ancora una volta la sua sinestesia al servizio delle indagini.
Dalla seconda puntata, le puntate di Viola come il mare 3 saranno disponibili in anteprima gratis su Mediaset Infinity, per poi arrivare ogni mercoledì in prima serata su Canale 5.
Qui sotto è possibile guardare in anteprima la seconda puntata.