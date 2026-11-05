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Viola come il mare
I DATI05 novembre 2026

Viola come il mare 3, ottimo debutto su Canale 5

La prima puntata di Viola come il mare 3 è stata vista da 2.380.000 spettatori totali, con uno share del 17.02%
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Ottimo debutto su Canale 5 per la terza attesa stagione di Viola come il mare 3, interpretata da Francesca Chillemi e Rodrigo Guirao.

La prima puntata è leader assoluta della serata con 2.380.000 spettatori totali e una share del 17.02%.

La serie, una co-produzione RTI e Lux Vide - diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo, ha raggiunto picchi di 3.400.000 spettatori totali. Ottimo risultato anche tra i giovani con una share del 22.51% sui 15-24enni.

Sui social l’hashtag #violacomeilmare è stato tra gli argomenti più discussi della serata.

Viola come il mare 3, la seconda puntata su Mediaset Infinity

La seconda puntata di Viola come il mare 3 è già disponibile su Mediaset Infinity, in anteprima gratuita e assoluta. Tutti i nuovi episodi della serie saranno anticipati in streaming su Mediaset Infinity e, a seguire, andranno in onda ogni mercoledì in prima serata su Canale 5.

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