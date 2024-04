Viola come il mare 2, la terza puntata in streaming

La terza puntata di Viola come il mare 2 è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

Segreti, gelosie e importanti rivelazioni nella terza puntata di Viola come il mare 2. Nel terzo episodio, disponibile in streaming on demand su Mediaset Infinity, Viola Vitale (Francesca Chillemi) e l'Ispettore Capo Francesco Demir (Can Yaman) sembrano sempre più vicini.

Le prime tre puntate della seconda stagione di Viola come il mare sono disponibili in streaming on demand su Mediaset Infinity. Nel video qui sopra, potete vedere la terza puntata della serie.

Dal 3 maggio, Viola come il mare 2 andrà in onda in prima visione assoluta su Canale 5.

Viola come il mare: la terza puntata in streaming

Viola come il mare 2, la trama della terza puntata

Grazie al dna di don Andrea, Viola e Francesco appurano che Pietro Martino è il padre biologico dell'ispettore.

Turi, trasferitosi da Demir lo opprime con la sua pesantezza, mentre si indaga sulla morte sospetta di un giovane violinista.

Viola si avvicina a Matteo, causando la gelosia di Francesco, mentre Leonardo sembra avere qualcosa in comune con Viola.

Proprio quando Viola e Demir sembrano molto vicini, ritorna Farah. Viola, travisando la situazione, si allontana da Francesco ma presto è costretta a ricredersi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE