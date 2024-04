La prima puntata di Viola come il mare 2 è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

La prima puntata della seconda stagione di Viola come il mare è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Nel video qui sopra, potete vedere la prima puntata integrale di Viola come il mare 2.

I primi tre episodi della serie che vede protagonista Francesca Chillemi insieme a Can Yaman sono disponibili in streaming in anteprima su Mediaset Infinity.

Dal 3 maggio, Viola come il mare 2 andrà in onda in prima visione assoluta su Canale 5.

Su Mediaset Infinity, trovate anche tutto quello che c'è da sapere su Viola come il mare 2, dal cast della serie alle anticipazioni e tanto altro.

Inoltre, potete vedere in streaming tutte le puntate della prima stagione di Viola come il mare.

Viola come il mare 2: la prima puntata in streaming

Viola come il mare 2, la trama della prima puntata

Dopo la delusione di non essere riuscita a ritrovare suo padre e la fuga di Demir dalla loro cena romantica, Viola ha deciso di prendere la vita con leggerezza. In redazione è tutto cambiato: nuovo editore, nuova direttrice, nuovi colleghi. Solo Tamara è rimasta uguale a se stessa: cinica e ironica.

Mentre Demir si confronta con l'arrivo di Matteo Ferrara, nuovo rigido PM, un incidente manda in coma sua madre, tornata in città con l'intenzione di rivelare a Francesco l'identità del suo vero padre.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE