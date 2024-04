Scopri il cast, le anticipazioni e il numero degli episodi della seconda stagione di Viola come il mare. Guarda i nuovi episodi in anteprima su Mediaset Infinity dal 24 aprile e in prima visione assoluta su Canale 5 dal 3 maggio

Viola come il mare 2 sta per tornare su Mediaset Infinity e su Canale 5 con nuovi episodi. La serie che vede protagonista Francesca Chillemi insieme a Can Yaman sarà disponibile in streaming in anteprima su Mediaset Infinity dal 24 aprile con le prime tre puntate intere, mentre dal 3 maggio andrà in onda in prima visione assoluta su Canale 5.

Scopriamo il cast, le anticipazioni e il numero degli episodi della seconda stagione di Viola come il mare.

Viola come il mare 2, il trailer

Francesca Chillemi (Viola) e Can Yaman (Francesco) in Viola come il mare 2

Can Yaman e Francesca Chillemi sono i protagonisti del trailer della seconda stagione. Mentre sembra che Viola sia andata oltre la storia con Demir, l'attrazione tra i due sembra non essere affatto svanita: "Io e te non saremo mai amici", sussurra il poliziotto. Cosa vorrà dire con queste parole?

Viola come il mare 2, il cast della seconda stagione

Protagonista della serie è Francesca Chillemi, che interpreta Viola Vitale, ex Miss Italia che lavora come giornalista a Sicilia WebNews. Al suo fianco Can Yaman, l'amatissimo attore turco che interpreta Francesco Demir, l'affascinante ispettore di polizia che è anche il suo vicino di casa.

Ninni Bruschetta è Leonardo Piazza, il nuovo editore di Sicilia WebNews, mentre Giovanni Scifoni è Matteo Ferrara, un uomo allegro e profondo, con un fascino tutto suo.

Accanto ai due protagonisti ci sono Giovanni Nasta, ovvero Turi, il fedele assistente di Demir, e Chiara Tron, che è Tamara, sempre al fianco di Viola.

Completano il cast Lorenzo Scalzo, Alice Arcuri, Virginia Diop, Valeria Milillo, Kyshan Wilson e Jonis Bascir.

Viola come il mare 2, quando inizia su Mediaset Infinity

Dove posso vedere Viola come il mare? I primi tre episodi di Viola come il mare 2 sono visibili in streaming gratis in anteprima su Mediaset Infinity dal 24 aprile. I restanti episodi verranno pubblicati venerdì 3 maggio.

Ma quanti sono gli episodi di Viola come il mare? In totale gli appuntamenti sono sei. Ecco quando la serie esce su Mediaset Infinity e come vederla in streaming:

le prime tre puntate dal 24 aprile su Mediaset Infinity;

le rimanenti tre puntate dal 3 maggio su Mediaset Infinity.

Tutti gli episodi vengono trasmessi in prima serata su Canale 5, in prima visione assoluta, per sei settimane a partire da venerdì 3 maggio.

Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming tutte le puntate della prima stagione di Viola come il mare.

Dove è stato girato Viola come il mare?

La seconda stagione è stata girata tra Roma e Palermo dal 17 luglio al 23 dicembre 2023. In particolare, sarà Palermo ad ospitare le ambientazioni della serie.

È qui che si trova la redazione del giornale dove lavora Viola Vitale e dove si svolgono le indagini di Francesco Demir.

Viola come il mare, com'è finita la prima stagione

Alla fine della prima stagione, Viola ha rivelato a Francesco di non essere in grado di vedere il suo colore e i due quasi si sono baciati.

Viola ha invitato Francesco a cena, ma lui se ne è andato con una scusa. Inoltre, la giornalista ha scoperto da Don Andrea che suo padre è morto.

Nel frattempo, Francesco Demir è riuscito a trovare la talpa della procura che cercava di depistare le indagini sul traffico di esseri umani. Si tratta di Santo Buscemi, suo mentore e Pubblico Ministero di Palermo. Quest'ultimo ha rapito Viola, ma Francesco è riuscito a salvarla.

Viola come il mare 2, le anticipazioni della prima puntata

Francesca Chillemi (Viola) e Can Yaman (Francesco) in Viola come il mare 2

Dopo la delusione di non essere riuscita a ritrovare suo padre e la fuga di Demir dalla loro cena romantica, Viola ha deciso di prendere la vita con leggerezza. In redazione è tutto cambiato: nuovo editore, nuova direttrice, nuovi colleghi. Solo Tamara è rimasta uguale a se stessa: cinica e ironica.

Mentre Demir si confronta con l'arrivo di Matteo Ferrara, nuovo rigido PM, un incidente manda in coma sua madre, tornata in città con l'intenzione di rivelare a Francesco l'identità del suo vero padre.

