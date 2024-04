Viola come il mare 2, la seconda puntata in streaming

La seconda puntata di Viola come il mare 2 è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity

Continuano le avventure e le indagini di Viola Vitale (Francesca Chillemi) e dell'Ispettore Capo Francesco Demir (Can Yaman) nella seconda puntata di Viola come il mare 2.

Le prime tre puntate della seconda stagione di Viola come il mare sono disponibili in streaming on demand su Mediaset Infinity. Nel video qui sopra, la seconda puntata integrale della serie.

Dal 3 maggio, Viola come il mare 2 andrà in onda in prima visione assoluta su Canale 5.

Viola come il mare: la seconda puntata in streaming

Viola come il mare 2, la trama della seconda puntata

Viola e il nuovo PM Matteo Ferrara sono sempre più vicini: nuotano insieme, scherzano e sembrano ogni giorno più affiatati. Sebbene provi a mostrarsi impassibile, Demir è infastidito e geloso.

Il caso di una donna uccisa in casa di sua madre, magistrato in pensione e affetta da demenza senile, porta Viola a commuoversi per la dedizione del compagno della giudice, innamorato e votato al bene della sua donna.

Il secondo caso riguarda l'aggressione ad una dottoressa finita in coma: Viola e Demir indagano sui colleghi della donna, arrivando a trovare un inatteso legame con la redazione di Sicilia Web News.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE