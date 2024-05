La terza puntata di Viola come il mare 2 andrà in onda giovedì 30 maggio in prima serata su Canale 5

Dopo la messa in onda della prima e della quarta puntata di Viola come il mare 2, la serie con Francesca Chillemi e Can Yaman torna su Canale 5 per incantare il pubblico televisivo.

Scopriamo quando andrà in onda la quinta puntata di Viola come il mare 2 in tv.

Quando va in onda in tv la quinta puntata di Viola come il mare 2?

Giovedì 30 maggio in prima serata su Canale 5 va in onda la quinta puntata della seconda stagione di Viola come il mare.

Le avventure e le indagini di Viola Vitale e dell'Ispettore Francesco Demir continuano tra segreti del loro passato e nuovi misteri.

Le puntate della seconda stagione di Viola come il mare sono disponibili in streaming on demand su Mediaset Infinity.

Viola come il mare 2, le anticipazioni della quinta puntata

Demir e Viola, sempre più affiatati, si occupano della piccola Johanna, in attesa del ritorno di Farah. Il caso di Pietro Leone, un giovane motocilista costretto su una sedia a rotelle, colpisce particolarmente Viola che, con l'avanzare della malattia, ha rinunciato al suo sogno di famiglia. Intanto Sonia, ripresasi dal coma, lascia Palermo per una località protetta. Un nuovo caso di omicidio coinvolge da vicino Francesco e Viola, e l'accusato è proprio il compagno di Farah e padre di Johanna. Il ragazzo si rifiuta di collaborare e Demir è convinto della sua colpevolezza. L'intervento di Viola cambierà le cose?

