La terza puntata di Viola come il mare 2 andrà in onda giovedì 16 maggio in prima serata su Canale 5

Dopo la messa in onda della prima e della seconda puntata di Viola come il mare 2, la serie con Francesca Chillemi e Can Yaman torna su Canale 5 per incantare il pubblico televisivo.

Scopriamo quando andrà in onda la terza puntata di Viola come il mare 2 in tv.

Quando va in onda in tv la terza puntata di Viola come il mare 2?

Giovedì 16 maggio in prima serata su Canale 5 va in onda la terza puntata della seconda stagione di Viola come il mare.

Le avventure e le indagini di Viola Vitale e dell'Ispettore Francesco Demir continuano tra segreti del loro passato e nuovi misteri.

Le prime tre puntate della seconda stagione di Viola come il mare sono disponibili in streaming on demand su Mediaset Infinity.

Francesca Chillemi (Viola) e Can Yaman (Francesco Demir) in Viola come il mare 2

Viola come il mare 2, le anticipazioni della terza puntata

Viola e Francesco scoprono finalmente chi è il padre biologico dell'ispettore.

Turi, trasferitosi da Demir, lo opprime con la sua pesantezza, mentre si indaga sulla morte sospetta di un giovane violinista.

Viola si avvicina al pm Matteo, causando la gelosia di Francesco, mentre Leonardo sembra avere qualcosa in comune con Viola.

Proprio quando Viola e Demir sembrano molto vicini, ritorna Farah. Viola, travisando la situazione, si allontana da Francesco, ma presto è costretta a ricredersi.

