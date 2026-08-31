Verità Nascoste - Il Diario torna sul caso del delitto di Garlasco mandando in onda, nel corso della puntata di lunedì 31 agosto, l'intervista fatta a Oscar Ghizzoni, chimico forense e consulente della difesa di Alberto Stasi. Il perito parla della taglia alla quale corrisponderebbe l'impronta a pallini che sarebbe attribuita al piede dell'assassino di Chiara Poggi. "Siamo tra il 43 e il 44. Siamo arrivati a queste conclusioni perché abbiamo fatto diverse sperimentazioni con impronte testate su sangue umano e riprodotte sul medesimo pavimento", dichiara Ghizzoni alla trasmissione condotta da Milo Infante.

In merito alla tesi della difesa di Sempio secondo la quale l'impronta a pallini non può essere di Andrea perché il suo piede è troppo largo, il consulente di Stasi dice: "Il piede di qualsiasi soggetto misurato libero, cioè senza calzatura, in un appoggio statico è sempre - ripeto e ribadisco - più largo di un impronta di qualsiasi suola. Questo è un principio fondamentale. Le dimensioni delle scarpe di chiunque, soprattutto in termini di larghezza della tomaia, sono sempre più piccole, anche di mezzo centimetro, rispetto alla larghezza del piede in appoggio statico, intendendo il piede libero. E questo vale per tutti. Quindi va sempre considerato l'effetto contenitivo della tomaia".



L'impronta a pallini potrebbe, in astratto, corrispondere con il piede di Andrea Sempio? Oscar Ghizzoni risponde: "Sì, assolutamente sì. Questo lo posso affermare con assoluta tranquillità perché noi attualmente abbiamo le impronte e le misure precise del piede di Andrea Sempio e quindi chiaramente si possono riproporre queste prove in qualsiasi momento".