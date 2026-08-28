A Verità Nascoste – Il Diario, Milo Infante si interroga sul silenzio dell'Ordine dei Giornalisti dopo la querela per ricettazione presentata da Stefania Cappa nei suoi confronti

"Ho detto che un'accusa di ricettazione nei confronti di un giornalista è una cosa infamante, io la vivo come un'intimidazione", esordisce Infante, che commenta poi l'assenza di sostegno nel mondo dell'informazione: "C'è un silenzio assordante da parte dell'intera categoria dei giornalisti, nel senso come organi sindacali, come rappresentanza". Il conduttore aggiunge: "Forse mi sto sbagliando io, quindi chiedo scusa. In effetti, per l'Ordine dei Giornalisti che ci rappresenta, è normale che un giornalista possa essere accusato di ricettazione perché dà conto di una denuncia per diffamazione?".