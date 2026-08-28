A Verità Nascoste – Il Diario, Milo Infante si interroga sul silenzio dell'Ordine dei Giornalisti dopo la querela per ricettazione presentata da Stefania Cappa nei suoi confronti
"Ho detto che un'accusa di ricettazione nei confronti di un giornalista è una cosa infamante, io la vivo come un'intimidazione", esordisce Infante, che commenta poi l'assenza di sostegno nel mondo dell'informazione: "C'è un silenzio assordante da parte dell'intera categoria dei giornalisti, nel senso come organi sindacali, come rappresentanza". Il conduttore aggiunge: "Forse mi sto sbagliando io, quindi chiedo scusa. In effetti, per l'Ordine dei Giornalisti che ci rappresenta, è normale che un giornalista possa essere accusato di ricettazione perché dà conto di una denuncia per diffamazione?".
La querela per ricettazione presentata da Stefania Cappa era arrivata dopo che nella prima puntata del programma era stata mostrata la denuncia con cui la stessa Cappa si era rivolta alla giustizia contro l'avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, contro l'inviato de Le Iene Alessandro De Giuseppe e contro Francesco Marchetto, ex comandante della stazione dei Carabinieri di Garlasco. In quell'atto si ipotizzerebbe l'esistenza di una regia organizzata dietro le nuove indagini sull'omicidio di Chiara Poggi.
Nei giorni scorsi, Milo Infante aveva inoltre annunciato che al suo fianco, per affrontare la vicenda giudiziaria, ci sarà la moglie Sara Venturi, avvocato penalista.
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