Garlasco, Milo Infante querelato da Stefania Cappa: "Mia moglie Sara, avvocato penalista, mi difenderà"

Milo Infante torna sulla querela per ricettazione presentata nei suoi confronti da Stefania Cappa e annuncia che al suo fianco, per affrontare la vicenda giudiziaria, ci sarà la moglie Sara Venturi, avvocato penalista.

Il conduttore di Verità Nascoste - Il Diario racconta: "Ne ho parlato con mia moglie e ho detto: Sara, vorrei che tu fossi al mio fianco in questa battaglia. Mia moglie, che è un avvocato penalista, mi tutelerà in questa battaglia". Infante spiega la scelta di affidarsi proprio a lei: "Mi sembra giusto che sia una battaglia di famiglia visto che è talmente infame questa accusa che mi fa piacere avere mia moglie, che è la persona che vorrei avere accanto sempre nella vita nei momenti difficili".

Il conduttore poi annuncia: "Non parlerò più di questa vicenda perché ormai è in mano agli avvocati". Infante rivela inoltre di essersi messo a disposizione della magistratura: "Ho già chiesto di essere sentito dalla Procura di Milano dove dovesse essere utile per riferire di tutto quello che mi è consentito, che la mia deontologia professionale mi consente".