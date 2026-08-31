Martina De Ioannon: "Vorrei iscrivermi a Criminologia"

Martina De Ioannon rivela sui social il desiderio di intraprendere un corso di laurea triennale, iniziando a studiare, in particolare, criminologia. "Ci sto pensando da troppo tempo. So perfettamente che in Italia la figura del criminologo non è riconosciuta da un punto di vista lavorativo, però non mi interessa. È una cosa che appunto voglio fare da troppo tempo e quindi, insomma, la farò lo stesso. È un percorso di studi che voglio intraprendere a tutti i costi", ha spiegato l'ex tronista di Uomini e Donne, 28 anni.



Martina De Ioannon ha voluto così chiedere un consiglio ai suoi follower su quale percorso intraprendere: "Ovviamente mi sono informata, ho dato un'occhiata. Mi sono uscite un sacco di università, però non ve le voglio dire perché vorrei che me ne parlaste nei commenti, così vedo un attimo i confronti. Non mi voglio condizionare, non vi voglio condizionare. Più che altro vorrei sapere i vantaggi e gli svantaggi di una piuttosto che di un'altra, se c'è qualcuno che ha frequentato questo tipo di corso".



L'ex tronista ha precisato di valutare sia corsi online sia corsi in presenza: "Considerate che io vivo a Roma, quindi non mi muovo da qui: online o comunque a Roma. E considerate anche che io non ho una laurea né in psicologia né in giurisprudenza. Ho solo il diploma di liceo".



Nata a Roma nel 1998, Martina De Ioannon lavora nel ristorante dei suoi genitori. È diventata nota in tv, partecipando prima a Temptation Island e poi a Uomini e Donne come tronista. La sua scelta è ricaduta su Ciro Solimeno, a cui è stata legata per alcuni mesi. Fuori dal programma ha avuto poi modo di riavvicinarsi al suo ex corteggiatore Gianmarco Steri, con cui vive da allora una bellissima storia d'amore.



"Ci siamo rincontrati per caso in un locale a Roma. Io ero con la mia migliore amica e Gianmarco con degli amici. A un certo punto ci siamo salutati e mi sono emozionata come una 15enne", aveva detto a Verissimo Martina De Ioannon a proposito del primo incontro con Gianmarco Steri. L'ex corteggiatore, diventato poi tronista, aveva aggiunto: "Quando ho rivisto Martina, mi ero già lasciato con Cristina Ferrara. Il saluto con Martina mi ha fatto un effetto che non credevo potesse essere così forte. Ho capito che c'era qualcosa di irrisolto".