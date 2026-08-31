Verità nascoste con Milo Infante, le anticipazioni della prima puntata dell'1 settembre

Al centro della prima puntata il caso di Denise Pipitone , la bambina scomparsa il 1° settembre del 2004 a Mazara del Vallo, nel trapanese. Con le parole di Piera Maggio, la mamma della piccola, e di Piero Pulizzi, padre biologico, si riavvolgerà il nastro di una vicenda che vede una madre invocare ancora la verità a distanza di 22 anni.

Un focus, poi, sulla profanazione della tomba di Pamela Genini: mentre la madre della ragazza chiede rispetto, gli inquirenti stanno vagliando tutte le piste per risalire all’autore del gesto.

Inoltre, un’ampia pagina sul caso Garlasco con documenti inediti sui presunti depistaggi ed errori delle prime indagini con il commento degli avvocati Giada Bocellari e Liborio Cataliotti e del consulente della famiglia Poggi Dario Redaelli.

E infine, tutti gli aggiornamenti sul giallo di Pietracatella: l’inchiesta della Procura di Larino va avanti e, a otto mesi dalla morte per avvelenamento da ricina di Antonella e della figlia Sara, la svolta potrebbe essere vicina.

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