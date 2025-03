Virginia Mihajlović con il figlio Leone Sinisa

Virginia Mihajlović festeggia i primi sei mesi di vita del figlio Leone Sinisa, avuto con il calciatore Alessandro Vogliacco. Un importante momento che la giovane mamma celebra condividendo sui social le foto del suo piccolo, immortalato accanto a una torta con sopra un draghetto. "Sei mesi fa hai ridato un senso a questa vita", è la toccante dedica a corredo del carosello di immagini.

Virginia Mihajlović è figlia di Arianna Rapaccioni e di Sinisa Mihajlović, scomparso per una leucemia nel 2022. Con Alessandro Vogliacco è convolata a nozze nel 2023 in Puglia. All'epoca del matrimonio i due avevano già avuto Violante, nata due anni prima.

Virginia Mihajlović parla di Leone Sinisa a Verissimo

Ospite a Verissimo, Virginia Mihajlović aveva spiegato l'origine del nome del figlio Leone Sinisa: "Ci tenevo che avesse un significato o qualcosa che andasse a ricordare mio papà. Il nome Sinisa per intero è stato proibito dai miei fratelli perché avendo il cognome Mihajlović, specialmente mio fratello più grande mi ha detto: 'Scordati il nome Sinisa perché quello è mio. Quindi abbiamo scelto Leone Sinisa Vogliacco"

Sempre a Verissimo, Virginia Mihajlović aveva parlato del figlio nato da un mese e aveva detto: "Lo sto ancora allattando, lo porto dietro ovunque perché non posso ancora lasciarlo per più di due o tre ore, quindi l'ho portato con me. Per fortuna è buono e bravo". La neomamma spiegava poi che Leone era sempre stato il suo nome preferito, aggiungendo: "Poi con il nome di mio papà (Sinisa, ndr.) era proprio il nome perfetto".

A Verissimo, Virginia aveva parlato anche del marito: "Alessandro è una persona dolcissima e come papà altrettanto. Abbiamo avuto Violante che eravamo due ragazzini. All'epoca avevo 22 anni, quando sono rimasta incinta. All'inizio (ndr. Alessandro) essendo un papà giovane era molto impacciato, quindi c'è voluto del tempo. Ora è bravissimo".