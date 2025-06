Chiara Balistreri non trattiene le lacrime quando scopre, in Honduras, la sentenza di condanna dell'ex fidanzato. A comunicargliela è Veronica Gentili durante la diretta. "Negli scorsi giorni c'è stato il processo per maltrattamenti e aggressione a carico del tuo ex fidanzato e voglio annunciarti che si è concluso con una sentenza definitiva: è stato condannato a sei anni e tre mesi di reclusione", ha detto la conduttrice dell'Isola dei Famosi.

"Grazie per avermelo detto. Ci tenevo molto perché sono tre anni che combatto questa battaglia. E per me è importante dare anche l'esempio alle altre donne che si può avere giustizia", sono state le parole di Chiara Balistreri in lacrime.

Durante il suo percorso all'Isola dei Famosi, Chiara Balistreri ha ripercorso la sua storia di coraggio. "Ho accettato L'Isola, sì, per la mia storia, ma anche per dimostrare a tante ragazze che esiste una luce in fondo a quel tunnel che sembra non finire mai", ha detto la ragazza di 22 anni.

Chiara Balistreri aveva raccontato la sua storia anche ospite a Verissimo: dalla relazione con l'ex fidanzato alle prime violenze fino all'episodio limite quando l'ex l'ha picchiata così forte da romperle il naso. Era stato allora che la ragazza aveva trovato la forza di denunciare le aggressioni, ma nonostante la denuncia l'ex fidanzato era riuscito a scappare, diventando latitante. Nei due anni di latitanza, il ragazzo continuava a minacciare Chiara. Gli inquirenti erano riusciti ad arrestarlo, ma il giudice gli ha concesso i domiciliari, da cui lui però è scappato.

"Vorrei ringraziare il giudice che gli ha dato la possibilità di tornare a casa sua con gli arresti domiciliari, di farlo scappare la seconda volta dopo che è stato latitante per due anni e mezzo. Mi chiedo e mi domando se quel giudice avesse dato la stessa pena al mio ex e lo stesso metro di misura, se io fossi stata sua figlia. Mi domando perché in Italia bisogna per forza aspettare la tragedia per muoversi e per fare qualcosa nel giusto modo. Preferisco registrarmi da viva, prima che diventi l'ennesimo caso di femminicidio", erano state le fortissime parole di Chiara sui social.

Lo scorso novembre l'ex fidanzato di Chiara Balistreri è stato arrestato. "È una battaglia vinta, è durata tanti anni però ce l'ho fatta. Ormai non ci credevo più, quando ho ricevuto la chiamata dell'ispettore avevo la pelle d'oca, tremavo, ero contentissima", ha detto la ragazza a Verissimo.

Accanto alla felicità, nel cuore di Chiara Balistreri c'era anche il rammarico di non essere stata ascoltata per più di due anni: "Non è possibile che una donna debba esporsi così e fare tutto questo rumore per essere ascoltata. Penso a tutte quelle donne, ragazze, che non possono esporsi così perché magari hanno un carattere meno forte".