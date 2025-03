Chiara Balistreri: "La lettera di scuse del mio ex fidanzato è un insulto, non la accetterò"

Chiara Balistreri torna a Verissimo dopo aver rivisto in tribunale l'ex fidanzato: "L'ultima volta che c'eravamo visti era il 14 febbraio 2022 e lui mi aveva accompagnato in ospedale dopo avermi rotto il naso"

Chiara Balistreri ha rivisto di recente in tribunale il suo ex fidanzato, che si trova in carcere con l'accusa di violenza.

"Fino all'ultimo non sapevo se ci sarebbe stato, ma poco prima dell'udienza il mio avvocato mi ha avvisato che erano presenti sia lui che la mamma", racconta Chiara Balistreri, 22 anni, che ha subito violenze per anni da parte dell'ex fidanzato, denunciato nel 2022 e arrestato nel 2024, dopo due anni di latitanza. Non è stato semplice per Chiara trovarsi faccia a faccia con l'ex: "Il mio avvocato mi ha consigliato di non guardarli se mi faceva stare male. Lei è arrivata per prima e mi ha guardata. Poi è arrivato lui, accompagnato dai poliziotti. Ho provato un nodo allo stomaco. Non lo vedevo da tre anni ed era la prima volta che lo rivedevo. L'ultima volta che c'eravamo visti era il 14 febbraio 2022 e lui mi aveva accompagnato in ospedale dopo avermi rotto il naso".

In attesa della sentenza, prevista per aprile, l'ex fidanzato di Chiara Balistreri ha fatto sapere di voler scrivere una lettera di scuse. "Non la accetterò. Per me è un insulto. Sarebbero scuse non sentite, poco credibili. Ha avuto tre anni per chiedere scusa, poteva consegnarsi alla giustizia. Invece ha continuato a minacciarmi e insultarmi sui social fino all'arresto".