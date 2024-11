Chiara Balistreri: "Ho denunciato le violenze del mio ex ma lui è a piede libero e io ho paura"

Chiara Balistreri racconta a Verissimo la sua storia, segnata dalle violenze subite da parte dell'ex fidanzato, fuggito dagli arresti domiciliari, che gli erano stati concessi nonostante fosse stato latitante per due anni e mezzo. "Ho paura", ammette Chiara Balistreri. E aggiunge: "La paura ti cambia. Ti cambia il modo di vivere, il modo di pensare".

La ragazza, di 22 anni, continua a ricevere minacce da parte dell'ex fidanzato: "Le minacce sono iniziate dopo la denuncia da parte mia nel 2022. Lui continua a essere attivo sui social, a diffamarmi, a spiegare le sue ragioni del perché mi picchiasse. Non si è mai pentito di quello che ha fatto".

La loro storia era cominciata nel migliore dei modi: "Sembrava un ragazzo sensibile, dolce, affettuoso. Mi sembrava il principe azzurro". Le prime violenze sono iniziate dopo un anno di relazione: "È stato un crescendo. A un certo punto le violenze sono diventate costanti".

L'episodio che ha cambiato il corso degli eventi è stato quello in cui l'ex fidanzato ha picchiato così forte Chiara da romperle il naso: "All'inizio non voleva nemmeno portarmi in ospedale. Quando sono entrata in pronto soccorso, lui mi ha seguito fino al triage per sentire cosa dicessi ai medici che l'hanno allontanato e hanno chiesto se fosse stato lui. Lì ho avuto il coraggio di dire sì".

Oggi Chiara Balistreri è però delusa dalla giustizia italiana e non si sente tutelata in quanto vittima di violenza: "È difficile denunciare per una donna che sta in silenzio per tanti anni e subisce perché dietro c'è una grande manipolazione e un grande stress psicologico. Mi sono affidata alla legge, ma mi sono chiesta a un certo punto a cosa sia servito, perché lui è a piede libero e nessuno gli sta impedendo di fare quello che vuole".

La ragazza di 22 anni non ha ricevuto supporto da parte della madre dell'ex fidanzato: "Continua a difenderlo, mi ha persino detto: 'Ti ha solo rotto il naso'. Oggi credo che sia colpa anche di certe madri se i figli arrivano a fare qualcosa del genere".