Elena Santarelli: “Se mostrassi mia figlia sui social guadagnerei il doppio, ma scelgo di non farlo”

La showgirl condivide una riflessione sull'uso dei social: "I bambini devono fare i bambini. Tra qualche anno tanti di questi bambini porteranno in tribunale i loro genitori"

È giusto mostrare i propri figli sui social? E in caso affermativo qual è il limite? Sono le domande che si è posta Elena Santarelli che si è imbattuta in alcuni video sui social in cui mamme mostrano le loro bambine alle prese con la skin care al fine di sponsorizzare alcuni prodotti.

"La situazione di alcune mamme sta sfuggendo di mano, mi auguro che in ogni Paese venga approvata una legge che impedisca ai genitori di trattare i figli in questo modo e di metterli in rete con contenuti, senza permesso, che fanno guadagnare solo loro", ha scritto la showgirl, 43 anni, mamma di Giacomo, di 15 anni, e Greta Lucia, 9 anni.

Mostrando un esempio, a suo avviso, sbagliato di uso dei social da parte di alcuni genitori, Elena Santarelli aggiunge: "Non è divertente (mia opinione personale) vedere queste scene. Ce ne sono tante anche in Italia ed è un po' triste. Per me lo è. I bambini devono fare i bambini".

"È duro fare la mamma e il papà, ma qualcuno deve farlo. Il nostro compito è di educare e far fare ai nostri figli cose da bambini. Tra qualche anno tanti di questi bambini porteranno in tribunale i loro genitori e spero che vengano risarciti", aggiunge la showgirl che ha scelto di non mostrare sui social i volti dei suoi figli.

"Se mostrassi mia figlia, forse, guadagnerei il doppio, ma ho deciso di non farlo e sono felice così. Credo di fare la cosa giusta per lei e per noi", conclude Elena Santarelli.