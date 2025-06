Bianca Atzei e Stefano Corti a Sharm el Sheik con il figlio Noa Alexander

È tempo di relax e divertimento per Bianca Atzei e Stefano Corti. La coppia, accompagnata dal loro piccolo Noa Alexander, ha scelto di trascorrere qualche giorno a Sharm El Sheikh, in Egitto. Le foto condivise sul profilo Instagram ufficiale della cantautrice milanese mostrano una famiglia felice e unita, con Noa, che ha da poco compiuto 2 anni, come vero protagonista di questa fuga all’insegna del sole e del divertimento. Pieno di energie e sorrisi, il piccolo rende ogni scatto ancora più speciale.

Bianca Atzei e Stefano Corti, la gioia di essere genitori

Noa Alexander ha compiuto 2 anni a gennaio, portando gioia immensa nel cuore e nella vita di Bianca Atzei, 38 anni, e Stefano Corti, 39 anni. "Io ho sempre creduto nell’amore, ma con lui ho scoperto il vero significato di questa parola", ha raccontato la cantante durante un’intervista a Verissimo. Per la coppia si tratta del primo figlio, ma l’idea di allargare la famiglia non è affatto lontana. Mentre Bianca è ancora in fase di riflessione, Stefano non ha mai nascosto il desiderio di un altro bambino. Lui ha anche un altro figlio, ora 17enne, nato da una precedente relazione.

La storia d'amore tra Bianca Atzei e Stefano Corti

Bianca e Stefano si sono incontrati per la prima volta durante un concerto e tra loro è scattata subito la scintilla. Da quel momento è iniziata la loro frequentazione e, dal 2019 sono ufficialmente una coppia. Anche se non si sono ancora sposati, come raccontato da Bianca durante un’intervista a Verissimo, stanno pensando di fare il grande passo per coronare definitivamente il loro amore.