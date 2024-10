Ha raccontato a Verissimo tante pagine della sua vita e ora sta vivendo un nuovo capitolo insieme alla sua meravigliosa famiglia. Non perdete l’intervista di Virginia Mihajlović, domenica 20 ottobre alle 16.00 su Canale5.

Virginia Mihajlović, figlia di Sinisa Mihajlović e di Arianna Rapaccioni, ha accolto il suo secondo figlio, Leone Sinisa, nel settembre del 2024. Virginia e il calciatore Alessandro Vogliacco sono anche genitori di Violante, nata il 28 ottobre 2021.

Virginia Mihajlović e Alessandro Vogliacco si sono sposati nel giugno del 2023 in Puglia. A portare gli anelli ai genitori è stata proprio la prima figlia Violante. Un anno pieno di amore per Virginia Mihajlović dopo un periodo di grande dolore in seguito alla scomparsa di suo papà Sinisa Mihajlovic il 16 dicembre 2022.