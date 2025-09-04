Vincent Cassel, la dedica alla fidanzata Narah Baptista: “Sei figlia di una divinità”

L'attore pubblica sui social uno scatto con la modella con cui ha avuto un figlio: "La mia, la mia fidanzata, la mia benedizione"

Vincent Cassel e Narah Baptista sono sempre più innamorati. L'attore, 58 anni, ha pubblicato sui social uno scatto con la modella, 28 anni, dedicandole bellissime parole. "La mia, la mia, la mia, la mia fidanzata, la mia benedizione, figlia di Yeye Oxum, mamma di Caetano", ha scritto Vincent Cassel in portoghese. Yeye Oxum è una divinità delle religioni afrobrasiliane (Candomblé, Umbanda), associata ai fiumi, all’amore, alla fertilità e alla bellezza. Caetano è invece il figlio della coppia, venuto alla luce lo scorso gennaio.

Era stato proprio Vincent Cassel ad annunciare sui social la nascita del suo quarto figlio, il primo con Narah Baptista. L'attore è anche papà di Deva (2004) e Léonie (2010) - nate dal matrimonio con Monica Bellucci - e di Amazonie (2019), avuta con Tina Kunakey.

Le voci di una frequentazione tra Vincent Cassel e Narah Baptista erano iniziate a circolare nell'autunno del 2023. A novembre, in occasione del compleanno dell'attore, era arrivato il primo scatto di coppia a ufficializzare la relazione. L'annuncio della gravidanza della modella era avvenuto a settembre del 2024 con uno scatto sui social: "Mammina ti aspetta". Vincent Cassel e Narah Baptista avevano sfilato insieme alla première del film Saint-Exupéry a novembre del 2024, regalando un red carpet di coppia (quasi in tre).

Chi è Narah Baptista, la compagna di Vincent Cassel

Nata in Brasile nel 1996, Narah Baptista si è trasferita in Australia all'età di 18 anni. Ha studiato recitazione e ha lavorato come modella per importanti agenzie. Ha partecipato inoltre a Miss Universo.

Ha raccontato in un'intervista che il suo sogno era "studiare per diventare una professionista nel campo dell'assistenza sociale" e ha rivelato anche che nel tempo libero ama "correre sulla spiaggia e ballare per ore".